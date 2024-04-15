"فلكية جدة" ترصد قمر شوال في تربيعه الأول اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن قمر التربيع الأول سيشرق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، وسيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ وبذلك يكون قد أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهَدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.