بدء التسجيل في هاكثون تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير حلول مبتكرة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن بدء التسجيل في هاكثون "تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"؛ حيث يستمر التسجيل حتى الـ25 من يوليو الجاري؛ مبينةً أن الهاكثون سيقام حضوريًّا في مدينة الرياض في الفترة من 8- 10 أغسطس القادم، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات.