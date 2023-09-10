ملتقى "أسبار": توقعات بازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بالسعودية

وتناول التقرير الذي صدر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية في المملكة.. ثورة المستقبل لصحة أفضل"، وشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين ضمن حوار قضية الأسبوع في الملتقى أعد فيها الورقة الرئيسة الدكتورة أماني البريكان، وعقب عليها كل من الأستاذة الدكتورة سلوى الهزاع، والدكتور فهد اليحيى، والدكتور سعد الحزامي، وأدار الحوار حولها الدكتورة عبير برهمين، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وأهم التحديات التي تواجه تطبيقه، والفرص المتاحة لتحسين قطاع الصحة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.