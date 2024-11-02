"أمير عسير" يوجّه بسرعة التعامل مع الإحداثات والتعديات على مسار "وادي تيه" بمحايل

وجاء في التقرير: "مهما حاول البعض التعدي على الأودية وحدودها فإن السيول كفيلة بكشف كل تجاوز، واستعادة مجاريها. هذا هو الواقع الذي شهدته محافظة محايل مساء اليوم بعد مداهمة سيل "وادي تيه" الجارف بعض المنشآت التي أنشئت في مجاري السيول؛ في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات العليا، التي تنص على عدم البناء أو إصدار التصاريح لأي مخالف. وطالَبَ السكان أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالتدخل ومعاقبة كل مخالف، مستنكرين صمت مسؤولي المحافظة على ذلك، ومطالبين بإخضاع كل مسؤول متورط فيما حدث للمساءلة. وكانت السيول الجارفة قد داهمت مستودعات ومركز إيواء، وغمرتها بالمياه؛ مما استوجب تدخّل الدفاع المدني لاستخراج السكان بواسطة بعض المعدات والآليات، في الوقت الذي جرف فيه السيل مركبات وأجزاء من الطرق".