60 ألف ساعة تطوعية بالمسجد الحرام خلال رمضان.. مبادرة "التعليم" عبر 250 كشافًا وكشافة

وتنطلق الفِرَق التطوعية المشاركة في مركز "بادر" من بعد صلاة العصر، وتستمر في أعمالها حتى منتصف الليل؛ من خلال برامج ميدانية منها الإسهام في إفطار الصائمين في صحن الطواف من خلال توزيع التمر والقهوة على الصائمين، وإرشاد ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام من خلال المسارات المحددة من قِبَل قوات أمن الحرم؛ حيث يتمركز الكشافة عند مداخل صحن الطواف والمسعى؛ للمساعدة في تنظيم وإدارة الحشود مع رجال الأمن، ويسهم كذلك المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مسارات دفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة، ومسار حفظ النعمة وتوزيع الوجبات الجافة وسقيا الماء، وعدة مبادرات أخرى مرتبطة بالإرشاد والتوجيه.