لشهر أغسطس.. "العقاري" يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

وقال "بن ماضي": "إن الصندوق العقاري حرص على تنوع الحلول التمويلية؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي والتكاليف الأخرى من حيث الإيجار أو تكاليف البناء لتسهيل رحلة مستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء بكل يسر وسهولة؛ مؤكدًا أهمية التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج أرض وقرض ممن أتموا صرف الدفعات التمويلية، بتحديث مراحل الإنجاز؛ لضمان استمرارية الدعم السكني.