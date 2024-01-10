وزارة الصحة تتوج مستشفى دله النخيل بجائزة أفضل قسم مكافحة عدوى في مستشفيات القطاع الخاص بالمملكة لعام 2023

كما أن مجموعة مستشفيات دله تعمل على تقديم إسهامات كبيرة وبارزة في تطویر المنظومة الصحية في القطاع الخاص بالمملكة، لتصبح رائدة في النظام الصحي المتقدم على مستوى العالم، يساعدها في ذلك ما يتوفر من بيئة صحية متطورة في المملكة، وبما يمتلكه القطاعان العام والخاص من إمكانات كبيرة في مجال الموارد البشرية والأجهزة الطبية المتطورة ذات التقنيات العالية.