وزارة الصحة تتوج مستشفى دله النخيل بجائزة أفضل قسم مكافحة عدوى في مستشفيات القطاع الخاص بالمملكة لعام 2023

توجت وزارة الصحة مستشفى دله النخيل في الرياض، باختياره أفضل قسم مكافحة عدوى بمستشفى في القطاع الخاص للعام 2023؛ وذلك خلال الحفل السنوي للإدارة العامة لمكافحة العدوى ضمن فعاليات "ملتقى وازن الرابع"، الذي انعقد مؤخرًا برعاية وزير الصحة، وتم خلاله تكريم المديريات الصحية والمستشفيات المتميزة في عام 2023، وحضر التكريم مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة د. خالد العنزي.
ويستهدف "ملتقى وازن"، بصورة عامة، رفع كفاءة الأداء، وتجويده في قطاع الرعاية الصحية في المملكة على المستويين العام والخاص، وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بجميع مناطق المملكة، لبناء مجتمع صحي وحيوي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، في قطاع الصحة، لتمكينه من تحقيق أهدافه، وتغطية الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع، بجانب تمكين القطاع من تنفيذ برامجه وخططه الاستراتيجية؛ وذلك لضمان تحقيق رعاية صحية متكاملة وشاملة.
ويُعد اختيار مستشفى دله النخيل لهذا التكريم والمقدم من أعلى جهة صحية على مستوى المملكة وهي وزارة الصحة؛ بمثابة دافع قوي للمستشفى لمواصلة نجاحاته وإنجازاته، وتميزه على الصعيدين المحلي والخارجي، وهذا الأمر يؤكد أن المستشفى يتميز ببيئة صحية متطورة في توفير الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع.
كما أن مجموعة مستشفيات دله تعمل على تقديم إسهامات كبيرة وبارزة في تطویر المنظومة الصحية في القطاع الخاص بالمملكة، لتصبح رائدة في النظام الصحي المتقدم على مستوى العالم، يساعدها في ذلك ما يتوفر من بيئة صحية متطورة في المملكة، وبما يمتلكه القطاعان العام والخاص من إمكانات كبيرة في مجال الموارد البشرية والأجهزة الطبية المتطورة ذات التقنيات العالية.
وتضم مجموعة دله الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًّا، في مختلف أنحاء المملكة؛ وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير؛ سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.