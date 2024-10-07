أمين التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع اليمني ويبحثان تعزيز التعاون

من جانبه، عبّر اللواء المغيدي عن شكره للوزير اليمني والوفد المرافق على هذه الزيارة، مثمّنًا الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في حربها ضد الإرهاب ومواجهتها للتحديات الكبيرة بالتعاون مع التحالف العربي، مشيدًا بمساعي الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن من خلال العمليات العسكرية لدحض الجماعات المتطرفة، والعمل على تعزيز منظومة العدالة ومحاربة تمويل الإرهاب بالتوازي مع تبني برامج إصلاحية تهدف إلى نشر الفكر المعتدل والوسطي، مما يعكس سعي اليمن لتحقيق استقرار دائم ومستدام.