أمين التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع اليمني ويبحثان تعزيز التعاون

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم، في مقر التحالف بالرياض، وزير الدفاع في الجمهورية اليمنية، الفريق الركن محسن محمد الداعري، والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وقدّم التحالف الإسلامي عرضًا حول مسيرته وإنجازاته في مجالات محاربة الإرهاب، بما في ذلك الجانب الفكري والإعلامي والمالي والعسكري، مع تسليط الضوء على دور التحالف في تنسيق الجهود الدولية وتعزيزها، كما اطلع وزير الدفاع اليمني والوفد المرافق على أبرز إصدارات التحالف ومخرجاته العلمية والفكرية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التطرف ونشر ثقافة السلام والاعتدال.
وتجول وزير الدفاع والوفد المرافق داخل غرفة تقدير الموقف، واطلعوا على الجهود المستمرة في رصد ومتابعة وتحليل التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم.
وأعرب وزير الدفاع اليمني عن بالغ سروره بما شاهده من برامج تدريبية ومخرجات علمية يشرف عليها التحالف، في سبيل دعم وتطوير القدرات لممثلي الدول الأعضاء، إضافةً إلى الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي في تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.
من جانبه، عبّر اللواء المغيدي عن شكره للوزير اليمني والوفد المرافق على هذه الزيارة، مثمّنًا الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في حربها ضد الإرهاب ومواجهتها للتحديات الكبيرة بالتعاون مع التحالف العربي، مشيدًا بمساعي الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن من خلال العمليات العسكرية لدحض الجماعات المتطرفة، والعمل على تعزيز منظومة العدالة ومحاربة تمويل الإرهاب بالتوازي مع تبني برامج إصلاحية تهدف إلى نشر الفكر المعتدل والوسطي، مما يعكس سعي اليمن لتحقيق استقرار دائم ومستدام.
يذكر أن الجمهورية اليمنية تعد إحدى الدول المنضمّة إلى التحالف الإسلامي منذ إنشائه، الذي يضم 42 دولة، حيث يعمل ممثلوها مع زملائهم من الدول الأخرى في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.