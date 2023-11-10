لا للكراسي اللينة.. "طريقة الجلوس المثلى" يهديها مختصّ للطلاب ويحذّر من المضاعفات

ونصح "حسين" بضرورة إسناد الظهر بدعامة عمودية بشكل أساسي، فاستخدام الكراسي التي لها ظهر ثابت ومائلة ما بين 90 إلى 110 درجات تكون جيدة، فلا بد من الجلوس على كرسى يعمل على دعم الظهر السليم مع الوركين والساقين، وهذا يضمن توزيع الضغط بالتساوي على جميع أنحاء العمود الفقري، مشيرًا إلى تجنُّب الجلوس على الكراسي السهلة؛ إذ يجب الجلوس على كراسي صلبة الظهر، مع تجنّب الجلوس على الكراسي اللينة جدًّا؛ لأنها تؤدّي إلى مشكلات في الظهر، وتجنّب الجلوس على الأرض مع ظهر غير مسنود.