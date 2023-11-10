لا للكراسي اللينة.. "طريقة الجلوس المثلى" يهديها مختصّ للطلاب ويحذّر من المضاعفات

حذّر طبيبُ الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، الطلابَ والطالبات قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول الأحد المقبل، من الجلوس لفترات طويلة على الكراسي أثناء مراجعة وأداء موادّ الاختبارات؛ تفاديًا لآلام الظهر والرقبة الناجمة عن إجهاد العضلات، ودعا إلى ضرورة أخذ فترات راحة يتحرّك فيها الجسم، مع إجراء بعض الحركات الرياضية التي تبعد الكسل والخمول من الجسم.
وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة للجلوس تعتمد على طول الشخص وارتفاع الكرسي؛ إذ يجب اختيار كرسي مريح لدعم الجسم بشكل صحيح وتقليل الضغط على العضلات والعظام أثناء الجلوس، وإبقاء القدمين على الأرض، وتجنب وضع رجل على رجل، وإبقاء مسافة صغيرة بين الركبتين من الخلف والكرسي، والحفاظ على ارتفاع الركبتين بنفس ارتفاع الفخدين أو أقل قليلًا، كما يجب الحفاظ على الساعدين والركبتين موازيين للأرض قدر الاستطاعة، وتثبيت المرفقين بجانب الجسم ومدّ الذراعين على شكل حرف "L"؛ لأن الأذرع الممتدّة بعيدًا عن الجسم تزيد الضغط على عضلات الذراعين والكتفين.
وأضاف: أن الجلوس بطريقة صحية وسليمة يدعم الجسمَ من عدة جوانب، وهي المحافظة على العظام والمفاصل؛ مما يسمح باستخدام العضلات بشكل سليم للوقاية من الإجهاد الناتج عن استعمال العضلات بشكل خاطئ، والتخفيف من الضغط على الأربطة التي تربط المفاصل بالعمود الفقري؛ مما يجعل الجسم يبذل طاقة أقلّ، ومنع آلام الظهر والعضلات.
وبيّن أنه يجب أن يستقرّ ظهر الطالب على المسند الخلفي للمقعد، مع ضرورة ضبط المسند بحيث يدعم أعلى الجزء الخلفي من الحوض بشكل فعال؛ فبذلك فقط يتّخذ الظهر وضعية صحيحة أثناء الجلوس، كما يجب ضبط مساند الأذرع بحيث تنشأ زاوية قائمة بين الجزء العلوي من الذراع والساعد؛ وذلك لتفادي إصابة عضلات الكتفين والذراعين بالتقلصات عند الجلوس لفترات طويلة.
وقال: إن أبرز المضاعفات التي تنتج عن الجلوس الخاطئ هي: أوجاع وآلام في الرقبة، والكتفين، والذراعين، والظهر، والفخذين، والساقين، وضعف مرونة الجسم، وتقليل جودة حركة المفاصل، والألم المستمرّ، وخدر في الأصابع أو آلام في الرسغين، وإجهاد العين مثل: احمرار وجفاف العين، والألم، والصداع، والإجهاد المتكرر.
ونصح "حسين" بضرورة إسناد الظهر بدعامة عمودية بشكل أساسي، فاستخدام الكراسي التي لها ظهر ثابت ومائلة ما بين 90 إلى 110 درجات تكون جيدة، فلا بد من الجلوس على كرسى يعمل على دعم الظهر السليم مع الوركين والساقين، وهذا يضمن توزيع الضغط بالتساوي على جميع أنحاء العمود الفقري، مشيرًا إلى تجنُّب الجلوس على الكراسي السهلة؛ إذ يجب الجلوس على كراسي صلبة الظهر، مع تجنّب الجلوس على الكراسي اللينة جدًّا؛ لأنها تؤدّي إلى مشكلات في الظهر، وتجنّب الجلوس على الأرض مع ظهر غير مسنود.
كما دعا إلى الحرص على تخفيف الضغط على العمود الفقري، فإذا كان الفرد يريد أن يلتقط أي شيء من الأرض يجب عليه ثني الركبتين أو الاتجاه إلى اليسار بسند إحدى الركبتين، فيساعد على تقليل الضغط على العمود الفقري، وأخذ فترات راحة قصيرة للعضلات؛ لأن السبب الرئيسي لآلام الظهر والرقبة هو ضعف عضلات العمود الفقري؛ لذا فإن من الأمور الجيدة ممارسة تمرينات التمدد عند الجلوس على المكتب.