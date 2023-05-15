عبر "شهم".. صندوق الشهداء يفتح التسجيل لحملة حج عام 1444هـ

وأوضح الصندوق أنه يشترط للتسجيل في الحملة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولم يسبق له الحج، ويكون لائقاً طبيّاً ولدية القدرة على أداء مناسك الحج صحياً وجسدياً، إضافةً إلى أن تنطبق على المتقدم شروط وزارة الحج.