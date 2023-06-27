شاهد.. محطات وعلامات في مسيرة خطيب يوم عرفة "يوسف بن سعيد"

وأوضحت "الإخبارية"، عبر فيديو نشرته على حسابها بـ"تويتر"، محطات رحلة خطيب يوم عرفة بدءًا من صدور الموافقة الكريمة على توليه إلقاء الخطبة لهذا العام 1444هـ مرورًا بسيرته التعليمية والعلمية؛ حيث حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون في سن مبكرة، وقرأ على عدد كبير من العلماء بمن فيهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وآخرون.