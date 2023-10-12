رؤى جديدة للفنّ البيئي يطرحها معرض "صافي الصفر" في "إثراء"

يقدّم معرضُ "صافي الصفر" الذي ينظّمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران لمدة تسعة أشهر؛ العديدَ من الأعمال الفنية التي تسهم في زيادة الوعي والاهتمام بكل ما يتعلّق بشؤون البيئة.
ويشارك في المعرض المقام في مقر مركز إثراء، 16 فنانًا تشكيليًّا سعوديًّا وعالميًّا، بتقديم أعمال فنّية متنوعة مستلهَمة من السلوك البشري والظواهر الطبيعية التي تؤثر على البيئة، بما فيها المناخ، والثروة الحيوانية، والثروة المائية، إضافة إلى أعمال التصحّر، وتقلّص الغطاء النباتي، والعمل على زراعة الأشجار، والحفاظ على مكنونات البحار.
وأكّد المشاركون في المعرض أن الفنّ يمتلك قدرةً هائلة على إيصال الوعي المجتمعي، وصناعة فكر ثقافي مستلهم من الواقع، والوصول إلى التخاطب البصري؛ لتعزيز الحوار الثقافي لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة تحديات البيئة، مبيّنين أن لكل فنان التقاطة معينة تدور حول الوعي البيئي وما تتطلّبه المرحلة الحالية والمستقبلية بأطر فنّية ذات أشكال متعددة وتعابير مختزلة