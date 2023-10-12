رؤى جديدة للفنّ البيئي يطرحها معرض "صافي الصفر" في "إثراء"

ويشارك في المعرض المقام في مقر مركز إثراء، 16 فنانًا تشكيليًّا سعوديًّا وعالميًّا، بتقديم أعمال فنّية متنوعة مستلهَمة من السلوك البشري والظواهر الطبيعية التي تؤثر على البيئة، بما فيها المناخ، والثروة الحيوانية، والثروة المائية، إضافة إلى أعمال التصحّر، وتقلّص الغطاء النباتي، والعمل على زراعة الأشجار، والحفاظ على مكنونات البحار.