جينات الطرق الوعرة الكلاسيكية تمهد الطريق للطراز JAECOO J8 لرحلة فاخرة قوامها الراحة والأمان

بتركيزها على سعي المستخدمين المطلق نحو التكنولوجيا الذكية والراحة الفاخرة على الطرق الوعرة؛ تستمر مجموعة منتجات JAECOO في التطور.. وفي معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة، قطر، في أكتوبر الماضي، حَظِيَ الكشف عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الثانية من JAECOO، J8، باهتمام كبير فور عرضه، وجذَبَ اهتمامًا عالميًّا واسعًا.
ومع توسع JAECOO في السوق، تستعد J8 للظهور في الأسواق العالمية، فما هو السحر الذي تحمله هذه السيارة وتجعل المستخدمين حول العالم ينتظرون وصولها بفارغ الصبر؟
تُعَد J8 قمة نظام التكنولوجيا المملوك لشركة JAECOO؛ حيث تدمج بين الحماس للقيادة على الطرق الوعرة وبين الذكاء والراحة والأمان الفاخر. إنها تمثل رؤية JAECOO وقيمتها المتمثلة في "من الكلاسيكية إلى ما بعد الكلاسيكية".
ويُعد نظام القيادة الذكية لجميع الطرق (ARDIS) هو المفتاح لعالم جديد من القيادة على الطرق الوعرة مع J8؛ حيث يتميز J8 بنظام دفع رباعي متجهي فريد من نوعه في فئته، قادر على توزيع عزم الدوران للعجلات الخلفية بنسبة تصل من 0 إلى 100% بشكل لحظي، مع تعديل ديناميكي وفقًا لحالة الطريق. هذا يعزز استقرار السيارة وأمانها وراحتها، مع زيادة كبيرة في قدرات القيادة على الطرق الوعرة وقدرة السيارة على الخروج من المآزق.
علاوة على ذلك؛ تأتي J8 مزودة بسبعة أوضاع للقيادة. من خلال تكامل عميق مع نظام الدفع الرباعي، ونظام الفرامل الذكي، ونظام التوجيه الإلكتروني، والمحرك وناقل الحركة، تتمكن السيارة من التنقل بسهولة في رحلات المدينة وتخطي التضاريس الخاصة مثل الرمال والوحل والثلوج. ومع التقنية المعتمدة على سيناريوهات متعددة، تلبي J8 معظم احتياجات المستخدمين؛ مما يتيح لهم الاستمتاع بمتعة القيادة على الطرق الوعرة.
بالتأكيد يوفر المحرك القوي في J8 دعمًا كبيرًا لقدراتها؛ حيث تأتي جميع الإصدارات مزودة بمحرك 2.0TGDI، قادر على إنتاج قوة قصوى تبلغ 183 كيلوواط وعزم دوران أقصى يبلغ 385 نيوتن متر؛ مما يتفوق على السيارات الفاخرة في فئتها. ويضمن ناقل الحركة Getrag 7DCT المزدوج الذي يوفر استجابات أسرع وتحولات أكثر سلاسة.
تتمثل فلسفة طراز J8 في الجمع بين الأداء القوي في الطرق الوعرة والأناقة الفاخرة.. هذه السيارة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأداء في التحديات خارج الطرق؛ بينما تحافظ على مستوى عالٍ من الفخامة والراحة؛ وبالتالي لا يعتبر الجمع بين القدرة على القيادة في الظروف الصعبة والفخامة تباينًا؛ بل هدفًا رئيسيًّا في تصميم السيارة.
وتُعد المساحة الواسعة في J8 الأساس لراحتها الفائقة، بأبعاد تبلغ 4820×1930×1710 ملم، وقاعدة عجلات تبلغ 2820 ملم، توفر مساحة كافية لكل راكب، في حين أن سعة الصندوق الخلفي البالغة 717 لترًا توفر مساحة تخزين كافية للمغامرات على الطرق الوعرة؛ مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات البعيدة.
الجدير بالذكر أن داخلية سيارة J8 تحتوي على مقاعد خاصة بحجم ملكي مغطاة بالكامل بجلد NAPPA؛ مما يتيح لكل راكب العثور على وضعية جلوس مريحة. السقف الأسود غير اللامع من المخمل لا يُشعر بالراحة فحسب؛ بل يعزز أيضًا امتصاص الصوت؛ مما يخلق مساحة هادئة ومريحة ويوفر تجربة فاخرة غير مسبوقة. بينما يعرض الخشب المحاكي بتقنية TOM، الذي يتميز بمظهر الخشب الطبيعي وجودته الموحدة، أسلوبًا استثنائيًّا.
من حيث جو المقصورة، تبرز J8 في فئتها بفضل نظام تكييف الهواء الذكي ثلاثي الأبعاد، وشاشة منحنية مدمجة بحجم 24.6 بوصة، ونظام صوت محيطي SONY مكون من 14 مكبر صوت، وإضاءة جوية بتقنية الشلالات ذات 255 لونًا. كل ذلك يوفر تجربة مريحة متعددة الحواس وشاملة لجميع الركاب.
تطبيق نظام التعليق المغناطيسي CDC قد عزز بشكل كبير راحة الركوب في J8.. ومن خلال التحكم الدقيق في فتح وغلق الصمام الكهرومغناطيسي، يوفر نظام CDC استجابة للتعديلات على مستوى الملي ثانية. ويمكنه تحقيق التعديل التكيفي في نعومة وصلابة التعليق بشكل مناسب وفي الوقت المناسب؛ مما يخفف من الاهتزازات على الطريق ويزيد من الراحة إلى أقصى حد.
في نظر J8، يعد الأمان أعلى درجات الفخامة. ومع إتاحة الاستمتاع بالقيادة على الطرق الوعرة وتجربة فاخرة، تضع J8 تركيزًا أعلى على تحقيق أعلى معايير الأمان.
يلتزم J8 بأعلى معايير الأمان العالمية؛ حيث يعتمد هيكل السيارة تصميمًا مبتكرًا لامتصاص الطاقة؛ مما يضمن امتصاصًا فعالًا للطاقة في حالة حدوث تصادم. ومع استخدام الفولاذ عالي القوة بنسبة 85% من هيكل السيارة، يتم تحسين صلابة السيارة بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على نظام متكامل من 10 وسائد هوائية موزعة بشكل دقيق لتوفير حماية كاملة بزاوية 360 درجة. تشمل هذه الوسائد الهوائية "الوسادة الهوائية للأمان البعيد" الفريدة بين السائق والراكب الأمامي؛ مما يجعل السيارة تعتبر "قلعة متحركة من الأمان".
تطبيق تقنية الشفافية بزاوية 540° يعزز بشكل كبير من أمان القيادة في سيارة J8. ويجمع النظام بين رؤية محيطية بزاوية 360° ورؤية أرضية بزاوية 180° لتكوين رؤية فائقة العرض بزاوية 540°. هذه التقنية تعالج تمامًا مشكلة النقاط العمياء للسائق؛ مما يعزز أمان القيادة بشكل استباقي.
بالإضافة إلى ذلك، يعرض نظام العرض على الزجاج الأمامي AR-HUD معلومات الطريق في الوقت الفعلي أمام السيارة؛ مما يتيح للسائق متابعة الطريق مباشرةً دون الحاجة لتغيير النظر بعيدًا عن الطريق؛ مما يعزز الأمان أثناء القيادة.
مدعومةً بقوة نظام القيادة الذكية لجميع الطرق (ARDIS)، ومزيج من القوة الاستثنائية، ومواصفات فاخرة، ومعايير أمان عالمية من فئة 5 نجوم، تتقدم J8 نحو قمة سوق السيارات الرياضية الفاخرة للطرق الوعرة.
ومع تسارع جايكو في توسيع نطاقها العالمي، تمثل سيارة J8 -كمنتج استراتيجي- حجر الزاوية في تعزيز قيمة جايكو مجددًا، وإعادة تشكيل نظام منتجات سوق الدفع الرباعي التقليدي.
يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتيْ JAECOO وOMODA عبر الروابط أدناه:
OMODA: https://www.wjx.cn/vm/tiVsz3H.aspx
JAECOO: https://www.wjx.cn/vm/twn7HVn.aspx#