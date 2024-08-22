جينات الطرق الوعرة الكلاسيكية تمهد الطريق للطراز JAECOO J8 لرحلة فاخرة قوامها الراحة والأمان

ويُعد نظام القيادة الذكية لجميع الطرق (ARDIS) هو المفتاح لعالم جديد من القيادة على الطرق الوعرة مع J8؛ حيث يتميز J8 بنظام دفع رباعي متجهي فريد من نوعه في فئته، قادر على توزيع عزم الدوران للعجلات الخلفية بنسبة تصل من 0 إلى 100% بشكل لحظي، مع تعديل ديناميكي وفقًا لحالة الطريق. هذا يعزز استقرار السيارة وأمانها وراحتها، مع زيادة كبيرة في قدرات القيادة على الطرق الوعرة وقدرة السيارة على الخروج من المآزق.