التوقيع مع شركة رافع للتطوير العقاري

ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023 والمقام في مدينة الرياض، تم التوقيع على اتفاقية بين كل من: شركة رواسي العقارية، وشركة رافع للتطوير العقاري للتعاون في إنشاء أكثر من 2000 وحدة سكنية، في مخطط أجدال جدة، حيث يقع المشروع في منطقة التعاون جنوب مدينة جدة، وبإطلالة فخمة على وادي حنيفة، وعلى مساحة تزيد على مليون متر مربع.