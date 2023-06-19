"كفالة" يدرس الأثر الاقتصادي لبرنامج التمويل المضمون بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول

وتمت دراسة الأثر الاقتصادي للبرنامج على عدة مستويات (الأثر على نمو المنشآت، الأثر على نمو التوظيف، الأثر على أسعار التمويل، الناتج المحلي)، وكانت النتائج تشير إلى أن أثر البرنامج إيجابي على نمو المنشآت المستفيدة مقارنة بمثيلاتها غير المستفيدة حيثُ نمت المنشآت المستفيدة بزيادة قدرها 54% خلال عامين مقارنة بالمنشآت غير المستفيدة تنمو بـ 36% التي حصلت على التمويل دون ضمان التمويل من برنامج كفالة.