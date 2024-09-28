وزير التعليم: مبادرة البرامج الجامعية القصيرة "MicroX" تنمّي قدرات الطلبة وتُكسِبهم مهارات سوق العمل

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يوسف بن عبدالله البنيان، على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذي يعد استمرارًا لتطوير منظومة التعليم، وسعيًا لبناء مواطن منافس عالميًّا من خلال البرامج والمشاريع التعليمية، التي تأتي موائمة للتوجهات المستقبلية في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.