MBUZZ في "ليب".. مشاركة فاعلة استعرضت خلالها أحدث حلولها وابتكاراتها التقنية

يُذكر أن MBUZZ هي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات الرقمية والاستشارات وتوفير الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات، تشمل فروعها عدة دول من منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وتتضمن مجالاتُ خبرتها الخدمات المتعلقة بالشبكات، والبرمجيات، والاتصالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وعدد من الحلول الخاصة بالشركات.