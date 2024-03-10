MBUZZ في "ليب".. مشاركة فاعلة استعرضت خلالها أحدث حلولها وابتكاراتها التقنية

شاركت شركة MBUZZ للاتصالات وتقنية المعلومات في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي (ليب)، الذي يُعَد أحد أضخم المؤتمرات والمعارض التقنية على الصعيد العالمي.
وعقد المؤتمر هذا العام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وشركات الاتصالات والتقنية المحلية والعالمية.
واستهدفت مشاركة شركة MBUZZ إبراز دورها الريادي في عالم التقنية والتزامها بالابتكار والتطوير المستمر؛ حيث استعرضت في جناحها أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في عدة مجالات، منها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة فائقة السرعة والأداء، ومراكز البيانات، وتكنولوجيا المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، وغيرها.
يُذكر أن MBUZZ هي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات الرقمية والاستشارات وتوفير الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات، تشمل فروعها عدة دول من منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وتتضمن مجالاتُ خبرتها الخدمات المتعلقة بالشبكات، والبرمجيات، والاتصالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وعدد من الحلول الخاصة بالشركات.