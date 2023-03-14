بلدية الدائر تباشر 30 بلاغًا وتفتح طرقات الجبال والأحياء المتضررة من الأمطار

استنفرت بلدية محافظة الدائر بمنطقة جازان، جميع استعداداتها وسخرت إمكاناتها لنزح مياه الأمطار وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسة وداخل الأحياء وأماكن تجمعاتها وفتح وتعبيد الطرقات، بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام.
وقال رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد محمد معافا: البلدية سخرت طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، فيما تمّ توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم.
وأضاف "معافا": باشرت البلدية منذ الحالة المطرية، أمس، 30 بلاغًا وقامت بفتح الطرقات في الطرقات الجبلية وفي مدينة الدائر وشملت عشر مواقع رئيسة تضررت من المطر في جبل حراز ووادي الجنية والجبيل وجبل العزة والقرحان والمضبعة وعرقين والقماء وخاشر والشارع العام بالمحافظة ومازالت الفرق تواصل أعمالها.