بلدية الدائر تباشر 30 بلاغًا وتفتح طرقات الجبال والأحياء المتضررة من الأمطار

وقال رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد محمد معافا: البلدية سخرت طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، فيما تمّ توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها ليتمكن الأهالي وسكان القرى من الوصول إلى منازلهم.