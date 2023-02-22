الإمام تركي بن عبد الله.. المقاومة والثبات لمؤسس الدولة السعودية الثانية

وأوضحت "آل خشيل" أنه "بعد سقوط الدرعية، تم إرسال عددٍ من أفراد أسرة آل سعود إلى مصر، لأن الأتراك اعتقدوا أن إبعاد أفراد هذه الأسرة سيقضي على الدولة، فاستشعر عندئذ الإمام تركي بن عبدالله المسؤولية وضرورة تصحيح الأوضاع التي تعيشها الدرعية، فحمل على عاتقه مهمة تطهيرها من الوجود الأجنبي واستعادتها، وبدأت مغامرته وحيدًا خاليًّا إلا من سيفه الأجرب".