شملت 18 مدينة ومحافظة و36 جمعية.. أرامكو السعودية تطلق حملة "الصندوق الأزرق"

وأكد الجامع، أن إسهامات أرامكو السعودية وموظفيها تقدم صورة مشرّفة لمعنى المواطنة والمسؤولية وحب الخير للغير، من خلال برامج العطاء التي تطلقها الشركة كحملات التبرعات الخيرية سواء في شهر رمضان المبارك أو عند الكوارث الطبيعية، وإستراتيجية المواطنة التي تركز على الإنسان وتمكينه من خلال تسريع بناء القدرات البشرية ومواصلتها لتوفير الفرص الداعمة للتكافل في المجتمعات عبر التبرعات لسلال الخير التي تُقدم إلى أكثر الفئات المجتمعية احتياجًا، وإعادة تدوير الأثاث المستخدم، ودعم المستفيدين من جهات خيرية ومنظمات غير ربحية وغيرها، إضافةً إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والحملات التي يقوم فيها موظفو الشركة بدورهم الإنساني.