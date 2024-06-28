رياض الخريّف يستعرض جهود المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالديون الدولية

أكّد وكيل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الدكتور رياض بن محمد الخريّف؛ أن ارتفاع مستوى خطر الديون الذي يواجهه عديدٌ من البلدان، يحدُّ من قدرتها المالية، ويعرقل الاستثمار في المجالات الحيوية، مثل: الرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، منوّهاً بضرورة تبني نهج قوي ومنسق لإدارة الديون.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، أول أمس، نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان؛ في أعمال منتدى باريس 2024 بنسخته الحادية عشرة التي نظّمها نادي باريس، بالتعاون مع الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
واستعرض "الخريّف"؛ جهود المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالديون الدولية، بما في ذلك من خلال الدور الرئيس للمملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، الذي نتج عنها إطلاق مبادرات، مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (DSSI)، ومبادرة الإطار المشترك؛ موضحاً أن المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود والتعاون الدولي لتعزيز العمل المؤسسي ورفع الكفاءة عند تنفيذ مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً دعم المملكة الجهود المبذولة في تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون ضمن هذا الإطار، وبما يعزّز من الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.
يُذكر أن منتدى باريس يُعقَد سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس، ويجمع قادة العالم والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والشخصيات البارزة لمناقشة قضايا عالمية مهمة، مثل: الاقتصاد، والسياسة، والبيئة، ويعد منصة دولية مهمة لتبادل الأفكار والآراء وتعزيز التعاون الدولي لحل التحديات العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص.