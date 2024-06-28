رياض الخريّف يستعرض جهود المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالديون الدولية

واستعرض "الخريّف"؛ جهود المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالديون الدولية، بما في ذلك من خلال الدور الرئيس للمملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، الذي نتج عنها إطلاق مبادرات، مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (DSSI)، ومبادرة الإطار المشترك؛ موضحاً أن المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود والتعاون الدولي لتعزيز العمل المؤسسي ورفع الكفاءة عند تنفيذ مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً دعم المملكة الجهود المبذولة في تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون ضمن هذا الإطار، وبما يعزّز من الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.