"الدقة والفتوت المديني" في صدارة سفر "مليون صائم" بالمسجد النبوي

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة المهندس أنس الحربي، أن سفر الجمعية -وبحمد الله- تغطي جميع الجهات الأربع من ساحات المسجد النبوي "الشمالية، الشرقية، الجنوبية والغربية"، بالإضافة إلى نقاط اتصال بالزوار داخل أروقة المسجد، يرحب فيها مضيفو الجمعية بحفاوة بالضيوف الزائرين ومرافقتهم للجلوس على سفر الإفطار، مقدمين وجبة للصائمين قبيل أذان المغرب على رأس محتوياتها "الدقة والفتوت المديني".