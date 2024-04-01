"الدقة والفتوت المديني" في صدارة سفر "مليون صائم" بالمسجد النبوي

تصدرت الدقة والفتوت المديني سفرة إفطار أكثر من مليون صائمٍ يفطر على سفر جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وتتميز سفر الإفطار المدينية بـ(التمر السكري الفاخر منزوع النوى، والدقة المدينية، وخبز الفتوت المديني).
وأوضح مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة المهندس أنس الحربي، أن سفر الجمعية -وبحمد الله- تغطي جميع الجهات الأربع من ساحات المسجد النبوي "الشمالية، الشرقية، الجنوبية والغربية"، بالإضافة إلى نقاط اتصال بالزوار داخل أروقة المسجد، يرحب فيها مضيفو الجمعية بحفاوة بالضيوف الزائرين ومرافقتهم للجلوس على سفر الإفطار، مقدمين وجبة للصائمين قبيل أذان المغرب على رأس محتوياتها "الدقة والفتوت المديني".
وأضاف "الحربي" أن 149 متطوعًا ومتطوعة و300 مضيف ومضيفة يعملون مع الجمعية على تقديم وجبات إفطار الصائمين في أنحاء المدينة المنورة.
وبيّن الحربي أن فرع الجمعية بالمدينة المنورة خصص ضمن خطته لشهر رمضان المبارك هذا العام، تقديم مليون وجبة إفطار صائم تقدم لزوار المسجد النبوي، شاكرًا لجهود الجهات الشريكة والمتعاونة مع الجمعية بفرعها في المدينة المنورة على دعمها وتمكينها للجمعية في خدمة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.