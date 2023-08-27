مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن.. تاريخ من استقطاب شتى الأجناس والألسن

تشهد مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم في دورتها الـ43 إقامة مرحلة التصفيات في رحاب المسجد الحرام، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتحتضن آلاف المسلمين من شتى بقاع العالم في أطهر بقاع الأرض.
ولهذه المسابقة العالمية تاريخ طويل، بدءًا من انطلاقتها للمرة الأولى عام 1399هـ.
يطلق على المسابقة "مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم"، أو "مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية". وتولدت فكرة المسابقة في لقاء عُقد في تونس ربيع الأول عام 1397هـ، اتُّفق خلاله على إقامة مسابقة سنوية دولية لتلاوة القرآن الكريم، وتبنت وزارة الحج والأوقاف في السعودية سابقًا هذه الفكرة، وتم نقلها إلى خادم الحرمين الشريفين الذي أيَّد إقامتها وساند تنفيذها على أرض أم القرى.
وبعد صدور الأمر الكريم بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 20 ربيع الأول عام 1414هـ تولت الشؤون الإسلامية هذه المسابقة المباركة في جوانبها كافة إعدادًا وتنظيمًا.
ومنذ أن أُطلقت المسابقة للمرة الأولى لم تتغير شروطها حتى الآن؛ إذ تُوجَّه الدعوات للمشاركة في المسابقة إلى فئتين، هما الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الشؤون الإسلامية، أو ما يقوم مقامها في الدول الإسلامية، ويحق لكل دولة وُجهت لها الدعوة التقدم بمرشحَين اثنين فقط في ثلاثة فروع.
أما دول الأقليات الإسلامية فيحق لكل جهة وُجهت لها الدعوة أن ترشح متسابقًا واحدًا فقط من الدولة.
وبالرجوع إلى تاريخ المسابقة نجد أن دورة هذا العام رفعت مخصص الجوائز إلى 4.000.000 ريال، تُوزع على المتسابقين في أفرعها؛ إذ رُصدت للفائز الأول بالفرع الأول جائزة قدرها 500.000 ريال، بينما كان الفائز الأول يحصل على 250 ألف ريال.
جدير بالذكر أن المسابقة تتضمن خمسة فروع لجميع الأعمار، الفرع الأول يتمثل في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقَي الشاطبية والتيسير (رواية ودراية). ويضم الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً. أما الفرع الثالث فيتضمن حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع يضم حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
أما الجوائز للفروع الخمسة فيتم باختيار ثلاثة متسابقين من الفرعين الأول والثاني، وسيكون مجموع جوائزها: 2.175.000 ريال، بينما يتم اختيار خمسة فائزين لبقية الفروع، وسيكون مجموع جوائزها: 1.825.000ريال؛ ويكون إجمالي مجموع جوائز الفائزين: 4.000.000 ريال.