مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن.. تاريخ من استقطاب شتى الأجناس والألسن

يطلق على المسابقة "مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم"، أو "مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية". وتولدت فكرة المسابقة في لقاء عُقد في تونس ربيع الأول عام 1397هـ، اتُّفق خلاله على إقامة مسابقة سنوية دولية لتلاوة القرآن الكريم، وتبنت وزارة الحج والأوقاف في السعودية سابقًا هذه الفكرة، وتم نقلها إلى خادم الحرمين الشريفين الذي أيَّد إقامتها وساند تنفيذها على أرض أم القرى.