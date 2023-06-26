"الصحة": إنقاذ حياة حاج وتمكينه من إكمال الحج

وأوضحت "الصحة" أن الحاج الفلبيني البالغ من العمر 78 عاماً حضر إلى طوارئ مستشفى النور في العاصمة المقدسة في حالة إنقاذ حياة، وكان يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، الأمر الذي استدعى إسعافه فورًا وعمل اللازم له، وبالتنسيق مع الخط الساخن تم تحويل الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة.