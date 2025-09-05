من قلب المملكة.. شعاع العطاء الخيري يمتد إلى أصقاع الأرض

وبفضل الله تعالى، ثم بتوجيهات سديدة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بلغ العمل الخيري في المملكة آفاقًا عليا، حيث نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة منذ إنشائه قبل عقد من الزمن 3,632 مشروعًا في قطاعات التغذية والصحة والتعليم والحماية والإيواء والدعم اللوجستي والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، شملت 108 دول حول العالم، منها: اليمن، وفلسطين، وسوريا، والسودان، والصومال، بقيمة تجاوزت 8 مليارات و155 مليون دولار أمريكي، استفاد منها الملايين من الفئات المحتاجة والمتضررة واللاجئة دون تمييز، مما أسهم - بمشيئة الله - في إعادة بناء المجتمعات.