تقنية "الإيكمو" تنقذ حياة معتمرة بعد أزمة تنفسية رئوية

وبيّن الفريق المعالج أنه تم توصيل المريضة من قبل فريق "الإيكمو" على الجهاز الذي أسهم من ارتفاع نسبة أوكسجين الدم إلى مستوى عالٍ، ثم تم عمل تجهيز للحالة ونقل وحدات الدم المطلوبة لحين استقرارها ليتم نقلها إلى قسم العناية المركزة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.