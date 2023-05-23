وزير الدفاع يلتقي العليمي.. ويؤكّد: المملكة مستمرة في دعم السلام باليمن

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في مقر إقامة العليمي خلال زيارته للمملكة.
وأكّد الأمير خالد، استمرار دعم المملكة للمجلس الرئاسي، وللشعب اليمني، ولجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في تويتر: بتوجيهٍ من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقيت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.
نقلت لهم تحيات قيادة المملكة وتقديرها لجهود المجلس، وتمنياتها لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف: أكّدت استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني الشقيق، ولجهود المبعوث الأممي، للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق السلام والنماء لليمن.