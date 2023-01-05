"النيابة": السجن عامًا وغرامة 100 ألف ريال لكل من امتهن التسول والإبعاد لغير السعوديين

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسّول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة قدرها مائة ألف ريال.