"تضليل متداول" تدحضه التفاصيل.. لغط "الجنسية للمقيمين بالسعودية والإمارات"

يُذكر أن المقيمين الأجانب في الإمارات والسعودية يحصلون على إقامة تُجَدد كل فترة زمنية؛ إلا أنه وفقًا لموقع الحكومة الإمارتية، وفي يناير 2021، عُدّلت بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر، والتي تُجيز منح الجنسية الإماراتية لفئات معينة من الأجانب، وأفراد أسرهم (الزوجة والأطفال)؛ وذلك بناء على عدد من الضوابط والشروط، كما يسمح التعديل الجديد باحتفاظ الفرد بالجنسية الحالية التي يحملها، وتشمل الفئات المستهدفة من تعديلات قانون الجنسية كلًّا من: (المستثمرين، والأطباء، والمتخصصين، والعلماء، والمخترعين، والمثقفين، والموهوبين).