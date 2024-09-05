"الإسعاف الجوي" يباشر حالة مرضية على ارتفاع 3,000 قدم في الجبل الأسود بجازان

وتأتي هذه الحالة تأكيدًا على الإمكانات الكبيرة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وجهودها في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصًا في الأماكن الوعرة والمواقع المرتفعة والنائية، التي تتطلّب سرعة الوصول إليها لتقديم الخدمة الإسعافية.