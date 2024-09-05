"الإسعاف الجوي" يباشر حالة مرضية على ارتفاع 3,000 قدم في الجبل الأسود بجازان

باشر الإسعافُ الجوي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة جازان، حالةً مرضية على ارتفاع 3,000 قدم في الجبل الأسود بمحافظة الريث.
وتأتي هذه الحالة تأكيدًا على الإمكانات الكبيرة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وجهودها في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصًا في الأماكن الوعرة والمواقع المرتفعة والنائية، التي تتطلّب سرعة الوصول إليها لتقديم الخدمة الإسعافية.
وفي التفاصيل: فقد تلقّى فرعُ الهيئة بلاغًا على الرقم "997" من مواطن يفيد بوجود حالة مرضية في مركز الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث يتطلّب انتقال الإسعاف إليها وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لها.
وعند تلقّي المعلومة من المبلّغ اتّضح أن موقع الحالة على ارتفاع 3000 قدم، ونظرًا لوعورة الموقع فقد تمّ توجيه الإسعاف الجوي لمباشرة الحالة، وتمّ الانتقال للموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وتأتي خدمة الإسعاف الجوي من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لما لها من أثر في تسهيل وسرعة الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، والحفاظ على روح وصحة الإنسان في كل بقعة من هذا الوطن.