حسية ومعنوية.. "الزعاق" يتحدث عن علاقة العرب بالقمر في جميع مراحله

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ العلاقة بين العرب والقمر.
وقال الزعاق؛ إن العرب والقمر بينهما علاقة حسية وأخرى معنوية، الحسية دليل الحساب عندهم، والمعنوية رمز جمالهم.
وأضاف في فيديو على حسابه أن القمر لا ينفك عن الثقافة العربية بكل مجالاتها الحياتية والعقائدية، فقدماء العرب عبدوه وكانوا يسمونه "ود"، وشهر العرب يبدأ بظهور القمر هلالاً بُعيد مغيب الشمس غرباً، وينتصف عند تبدله، وينتهي عند ظهوره هلالاً نحيلاً قُبيل شروق الشمس شرقاً.
وأوضح الزعاق؛ أن إضاءة القمر تنقسم إلى "قمر متنام" تتنامى فيه الإضاءة، ويكون ذلك من أول الشهر إلى منتصفه، و"القمر المتناقص"؛ تتناقص فيه الإضاءة ويكون ذلك من منتصف الشهر إلى نهايته.
واختتم أنه خلال المتنامي والمتناقص يمر القمر بمراحل عدة، هي الهلال، والتربيع الأول، والبدر، وتربيع أخير، هلال آخر الشهر، وأجملها مرحلة البدر.