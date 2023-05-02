حسية ومعنوية.. "الزعاق" يتحدث عن علاقة العرب بالقمر في جميع مراحله

وأوضح الزعاق؛ أن إضاءة القمر تنقسم إلى "قمر متنام" تتنامى فيه الإضاءة، ويكون ذلك من أول الشهر إلى منتصفه، و"القمر المتناقص"؛ تتناقص فيه الإضاءة ويكون ذلك من منتصف الشهر إلى نهايته.