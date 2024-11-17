بالأمثلة.. هنا الحد الأدنى لبيانات الموافقات والمطالبات الطبية بـ"الضمان الصحي"

كشف مجلس الضمان الصحي، عن الحد الأدنى للبيانات للموافقات والمطالبات الطبية، وطبيعة هذه البيانات وماهيتها.
وأوضح المجلس، أن الحد الأدنى للبيانات للموافقات والمطالبات الطبية هو مجموعة من القواعد والمعايير للبيانات الأساسية والضرورية التي يجب جمعها عن المريض للتأكد من ضرورة الحاجة الطبية للخدمات المقدمة للمستفيد من مقدمي خدمة الرعاية الصحية.
ويساهم الحد الأدنى للبيانات في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة، وتحسن عملية تدوين التاريخ المرضى والخطة العلاجية، وتسريع عملية اتخاذ القرارات الصحية التأمينية بوضوح ويسر وسهولة، ويحسن تجربة المريض بالحصول على الخدمة العلاجية المطلوبة بالوقت المناسب.
ومن أمثلة البيانات التي يتم جمعها "البيانات الشخصية كالاسم وتاريخ الميلاد والجنس ورقم وثيقة التأمين والحالة الاجتماعية والوظيفة، وبيانات مقدم الخدمة كرقم ترخيص الممارس الصحي وتاريخ انتهائه واسم العيادة وتخصصها، والبيانات الطبية كتفاصيل الشكوى الطبية والفحص السريري والتاريخ المرضي والخطة الملاحية".
كما تشمل أمثلة البيانات "الرموز الطبية لتشخيص المريض ورموز الخدمة المقدمة ورموز الدواء، ونتائج الفحوصات المخبرية والأشعة وعلم الأمراض، والأدوية الموصوفة من الطبيب والأودية المصروفة من قبل الصيدلي".