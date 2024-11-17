بالأمثلة.. هنا الحد الأدنى لبيانات الموافقات والمطالبات الطبية بـ"الضمان الصحي"

وأوضح المجلس، أن الحد الأدنى للبيانات للموافقات والمطالبات الطبية هو مجموعة من القواعد والمعايير للبيانات الأساسية والضرورية التي يجب جمعها عن المريض للتأكد من ضرورة الحاجة الطبية للخدمات المقدمة للمستفيد من مقدمي خدمة الرعاية الصحية.