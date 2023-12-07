"الهشبول": إطلاق مشروع توسعة مسجد قباء حدث استثنائي يهدف لتحقيق "رؤية المملكة 2030"

قال الدكتور المهندس سلمان الهشبول، الباحث والمستشار الهندسي المعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس منتدى النخبة الفكري، إن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإطلاق أكبر وأضخم مشروع توسعة في تاريخ مسجد قباء؛ كان حدثاً استثنائياً، يهدف إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك ضمن برنامجي "خدمة ضيوف الرحمن" و"جودة الحياة".