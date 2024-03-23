بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدًا الأحد في الرياض

أعلنت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع المدارس التابعة لها؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بناء على تقارير الأرصاد والدفاع المدني.
وكتبت إدارة تعليم الرياض في حسابها الرسمي على منصة X: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي، والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ #تعليم_الرياض.
وتشهد الرياض حالة مطرية وأمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة؛ ما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض الأودية.