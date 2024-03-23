بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدًا الأحد في الرياض

وكتبت إدارة تعليم الرياض في حسابها الرسمي على منصة X: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي، والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بـ #تعليم_الرياض.