"تعليم تبوك" يدعو الطلبة للتسجيل بمسابقة "بيبراس موهبة" للعام 2025
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الطلبة للتسجيل بمسابقة "بيبراس موهبة" للعام 2025، وهي مسابقة دولية تُقام عن بُعد في مجالي الفكر المعلوماتي والتفكير الحِسابي.
وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في جميع المراحل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.
وتهدف إلى؛ تعزيز مهارات علوم الحاسب والتفكير المنطقي والتحليل لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم على حل المشكلات من خلال بيئة تعليمية تنافسية تواكب توجهات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 في محور الابتكار والمعرفة.
وأكّدت الإدارة العامة للتعليم بتبوك، أن المسابقة تُنفّذ عبر الأجهزة الذكية أو الحواسيب المحمولة، بإشراف مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، داعية جميع الطلبة الموهوبين للمشاركة في هذه المنافسة العلمية الدولية التي تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والحوسبة، مشيرة إلى أن التسجيل في المسابقة سيستمر حتى 1 ديسمبر 2025م.