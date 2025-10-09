"تعليم تبوك" يدعو الطلبة للتسجيل بمسابقة "بيبراس موهبة" للعام 2025

وأكّدت الإدارة العامة للتعليم بتبوك، أن المسابقة تُنفّذ عبر الأجهزة الذكية أو الحواسيب المحمولة، بإشراف مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، داعية جميع الطلبة الموهوبين للمشاركة في هذه المنافسة العلمية الدولية التي تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والحوسبة، مشيرة إلى أن التسجيل في المسابقة سيستمر حتى 1 ديسمبر 2025م.