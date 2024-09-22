"قاعدة بيانات جينية وراثية للشعب السعودي".. برنامج يكشف تفاصيله وفوائده "الفضل"

وأوضح "الفضل"؛ وفق قناة "الإخبارية"، أن ما يُعرف الآن فقط 50 بالمئة من علم الجينات الذي يهتم بالأمراض الوراثية؛ حيث اكتُشف كثيرٌ من المتلازمات عن طريق هذا العلم، منوّهاً إلى أن كل شخصٍ يحمل جينات تختلف عن الآخر، ولذلك كان مهماً التدقيق وبناء الطب التشخيصي على هذا الخصوص، وبناء قاعدة بيانات كاملة تساعد على الحد من الأمراض الوراثية.