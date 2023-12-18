رئيس أركان قيرغيزستان يزور "التحالف الإسلامي" ويُشِيد بمنهجية محاربة الإرهاب

وأشاد رئيس الأركان القيرغيزستاني بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب، ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها؛ متشاركًا ومتضامنًا مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى أن ما يقدمه التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة؛ يدعم بشكل مباشر مصالح الدول الأعضاء وغيرها من الدول الصديقة في كل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب.