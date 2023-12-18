رئيس أركان قيرغيزستان يزور "التحالف الإسلامي" ويُشِيد بمنهجية محاربة الإرهاب

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ بمقر التحالف، رئيس الأركان العامة بجمهورية قيرغيزستان اللواء رسلان موقامبيتوف مصطفيفتش والوفد المرافق له.
واستمع رئيس الأركان القيرغيزستاني والوفد المرافق إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف، ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها، وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء، وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، كما اطلع على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف، والتي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.
وأشاد رئيس الأركان القيرغيزستاني بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب، ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها؛ متشاركًا ومتضامنًا مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى أن ما يقدمه التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة؛ يدعم بشكل مباشر مصالح الدول الأعضاء وغيرها من الدول الصديقة في كل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب.
من جانبه، أشار اللواء المغيدي إلى أن التحالف يمثل منظومة متكاملة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب، في مجالاته الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية؛ موضحًا أن التعاون والتضامن في هذا الشأن يعجل بوتيرة الحرب على الإرهاب والقضاء على مكامنه ومستهدفاته الإجرامية.