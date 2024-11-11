ملك الأردن: المنطقة تعيش "مأساة" لا يمكن السكوت عنها تستدعي تحركًا فوريًا لوقفها

أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني أن المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها، تستدعي تحركاً فورياً لوقفها.
وقال ملك الأردن أثناء القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: "إسرائيل" تمادت في انتهاكاتها بعد تخاذل المجتمع الدولي.
وأضاف الملك عبدالله الثاني: نطالب بدعم سيادة لبنان على أراضيه.
وتابع: أكثر من عام مضى من الدمار وقتل الأبرياء وخرق القانون الدولي ولم يوقف المجتمع الدولي "إسرائيل"، فتمادت في حربها على فلسطين ولبنان.
وقال: يجب أن تتوقف الحرب في فلسطين ولبنان فورًا لمنع دفع المنطقة في حرب شاملة وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
ودعا الملك عبد الله الثاني إلى إطلاق جسر إغاثي إنساني لإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة.
يذكر أنه، ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامةً والقضية الفلسطينية خاصةً، دعت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية - إسلامية مشتركة في المملكة اليوم؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.