يشمل معلومات مفصلة.. منظومة النقل تطلق الدليل الإرشادي للتنقل في موسم الحج

ويهدف الدليل إلى تيسير تنقل ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، ومن وإلى المشاعر المقدسة، عبر توعية ضيوف الرحمن بوسائل النقل الموثوقة والآمنة، وتوفير جميع المعلومات اللازمة التي تضمن لهم تجربة نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج؛ حيث يشمل معلومات مفصلة عن مختلف أنماط النقل، ويستعرض الترابط بين هذه الأنماط ودورها في توفير تجربة تنقل متكاملة وسلسة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.