وفاة "وضحى الفهمي" متأثرة بإصابتها في حادثة "لعبة الموت" بالطائف

وكانت محافظة الطائف قد شهدت يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ، حادثة سقوط مروعة للعبة ملاهٍ داخل أحد المنتزهات، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات أغلبهم من الفتيات. ونتج عن السقوط أصوات هلع واستغاثات حوّلت لحظات المتعة إلى صدمة، قبل أن تُنقل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي.