وفاة "وضحى الفهمي" متأثرة بإصابتها في حادثة "لعبة الموت" بالطائف

توفيت "وضحى بنت عزيز الفهمي"، إحدى المصابات في حادثة سقوط لعبة ملاهٍ بمنتزه في الطائف، والتي اشتهرت إعلاميًا بـ"لعبة الموت"، بعد أيام من إصابتها البالغة التي استدعت نقلها إلى الرياض لتلقي العلاج.
وكانت الراحلة - رحمها الله - قد أُخليت طبيًا في الأسبوع الماضي من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بالرياض عبر طائرة إخلاء، نتيجة حالتها الحرجة التي تطلّبت رعاية متقدمة، بينما سبقتها شقيقتها "حنان" - المصابة في الحادث ذاته - في الإخلاء الطبي إلى مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية، ولا تزال منومة تحت المتابعة.
وأكد شقيق المتوفاة لـ"سبق" أن الصلاة على الفقيدة ودفنها سيكون في الطائف، على أن يُعلن عن الموعد لاحقًا بإذن الله.
وكانت محافظة الطائف قد شهدت يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ، حادثة سقوط مروعة للعبة ملاهٍ داخل أحد المنتزهات، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات أغلبهم من الفتيات. ونتج عن السقوط أصوات هلع واستغاثات حوّلت لحظات المتعة إلى صدمة، قبل أن تُنقل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي.
وأشارت مصادر حينها إلى إغلاق الموقع بشكل فوري، وبدء التحقيقات في أسباب الحادث المؤلم، وسط مطالبات واسعة بتشديد الرقابة على معايير السلامة في مواقع الترفيه.