مسابقة "عطر الكلام".. تنافس ديني لإثراء علوم الأصوات بالترتيل والأذان

وأعلنت عن تأهل 2116 مشاركًا من بين 50 ألف من أكثر من 100 دولة، وأثبتت هذه الأرقام نجاح المسابقة ووصول الرسالة التي تتضمّنها هذه الفعالية الرامية لنشر ثقافة ترتيل وتجويد القرآن الكريم وضبط قراءاته كذلك تدريب المشاركين في أداء ورفع الأذان عبر لجان مؤهلة.