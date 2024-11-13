المملكة تستضيف الأمانة العامة للشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية

وتضمّن الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال من الدول الأعضاء، وانتهى بذلك إلى عددٍ من التوصيات في ضوء الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، من ذلك التوصية بإصدار معجم للأسماء الجغرافية خاص لكل دولة من دول الأعضاء وفق النظام المعتمد لتوحيد الأسماء الجغرافية، مع ضرورة حث الدول العربية التي ليست لها لجان لإنشاء لجان أو هيئات وطنية مختصّة بالأسماء الجغرافية، كما أوصت الشعبة بأن يتم خلال عام 2026 عقد المؤتمر الحادي عشر للأسماء الجغرافية، في الجمهورية العربية السورية أو جمهورية السودان.