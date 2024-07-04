شاهد.. غابة رعدان جوهرة الطبيعة في الباحة التي تجذب الزوار والمصطافين

تقع غابة رعدان في الجنوب الغربي من المملكة، وتحديدًا في منطقة الباحة، وتطل على المنحدر الصخري المطل على عقبة رعدان، والتي تعد من أقدم وأشهر متنزهات منطقة الباحة من حيث المساحة والخيارات المتعددة فيها نالت إعجاب وذوق المصطافين والزوار.
"سبق" تجولت مساء اليوم في الغابة ورصدت جمال الطبيعة والأشجار الكثيفة الممتدة داخلها، والتي تزامنت مع تساقط الأمطار وتواجد رجال المرور وقتها وقيامهم بتنظيم حركة السير وقت تساقط الأمطار.
وشهد الموقع كثافة كبيرة للزوار والمصطافين للاستمتاع بجمال الأجواء وتوافر الخدمات بأنواعها مع تواجد أمني مروري وفرق لأمانة الباحة مع تواجد العديد من الفعاليات، بالإضافة إلى ممشى ممهد ومجهز وممرات تناسب كبار السن وأصحاب الهمم.