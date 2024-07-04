شاهد.. غابة رعدان جوهرة الطبيعة في الباحة التي تجذب الزوار والمصطافين

تقع غابة رعدان في الجنوب الغربي من المملكة، وتحديدًا في منطقة الباحة، وتطل على المنحدر الصخري المطل على عقبة رعدان، والتي تعد من أقدم وأشهر متنزهات منطقة الباحة من حيث المساحة والخيارات المتعددة فيها نالت إعجاب وذوق المصطافين والزوار.