"سمارت لينك" تتوّج بلقب العام وأفضل مزود خدمة عملاء في الشرق الأوسط

تُوجت شركة سمارت لينك، المملوكة لشركة الخليج للتدريب والتعليم، بلقب شركة العام 2025 في خدمة مراكز الاتصال، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل مزود خدمة عملاء لفئة مراكز الاتصال الضخمة (600 مقعد وأكثر). جاء ذلك خلال حفل جوائز الشرق الأوسط السنوية لمراكز الاتصال INSIGHTS Middle East 2025، الذي عُقد الأسبوع الماضي في دبي بحضور كبار التنفيذيين في القطاع.
وحول الإنجاز أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم الدكتور حاتم بن عبد الرزاق الدريعان في تصريحات للإعلاميين بعد استلام الجائزة بأن "الإنجاز يعكس تفوق سمارت لينك في مجال تطوير تجربة العملاء وابتكار الحلول التقنية المبدعة، وهو ما يُعبّر عن ريادة شركة الخليج للتدريب والتعليم ومكانتها كشريك استراتيجي رائد في صناعة المستقبل".
وكانت شركة سمارت لينك حازت في مايو الماضي جائزة "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" في مؤتمر Contact Center World الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين.
وحول السجل الحافل بالإنجازات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي حصلت عليها الشركة، اعتبر الدريعان أنه شيء غير مستغرب على سمارت لينك، التي تُعد من أكبر مزودي خدمات مراكز الاتصال في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مضيفاً بأن الشركة "توظف فريق عمل محترف وتقنيات متطورة لدعم عملائها في تحقيق أهدافهم، من خلال باقة من الخدمات المتكاملة عبر قنوات متعددة تشمل المكالمات الهاتفية، وسائل التواصل الاجتماعي، الدردشة المباشرة، البريد الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً".
وتوفر سمارت لينك خدمات استشارية في تجربة العميل، وبناء البنية التحتية والشبكات، مع تبني أحدث التقنيات العالمية من خلال شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل Genesys، Avaya، Microsoft، Huawei، Hootsuite، Sprinklr، وFuturelook.
وتشتمل حلول سمارت لينك المتطورة على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الافتراضية الذكية، روبوتات الدردشة التفاعلية، تحليل المشاعر وقنوات التواصل الاجتماعي، ونظم تحليل البيانات المتقدمة التي تقدم تجربة عملاء شخصية وسريعة، مع التحسين المستمر للأداء وخفض التكاليف. وتُقدم سمارت لينك هذه الحلول لمجموعة واسعة من كبار العملاء في القطاعات الحكومية، الصحية، المصارف، الاتصالات، التجزئة، والتعليم.
وتعمل شركة سمارت لينك على تعزيز موقعها كشريك موثوق في التحول الرقمي وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة ترفع جودة تجربة العملاء وتدعم تقنيات المستقبل.