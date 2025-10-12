"سمارت لينك" تتوّج بلقب العام وأفضل مزود خدمة عملاء في الشرق الأوسط

وتشتمل حلول سمارت لينك المتطورة على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الافتراضية الذكية، روبوتات الدردشة التفاعلية، تحليل المشاعر وقنوات التواصل الاجتماعي، ونظم تحليل البيانات المتقدمة التي تقدم تجربة عملاء شخصية وسريعة، مع التحسين المستمر للأداء وخفض التكاليف. وتُقدم سمارت لينك هذه الحلول لمجموعة واسعة من كبار العملاء في القطاعات الحكومية، الصحية، المصارف، الاتصالات، التجزئة، والتعليم.