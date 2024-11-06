قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال قطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة

ويعكس هذا الإجراء التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم العاجل للمحتاجين في القطاع، حيث سجّلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبرعات تجاوزت 700 مليون ريال منذ إطلاقها، بمشاركة أكثر من مليوني متبرع.