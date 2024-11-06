قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال قطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة

وصلت، اليوم، قوافل شاحنات المساعدات السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وذلك عبر الأراضي الأردنية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي أطلقها المركز، حيث يعاني سكان القطاع وخاصة في شماله من أزمة إنسانية خانقة تشمل نقصًا حادًا في المواد الغذائية والمساعدات الأساسية.
ومن المقرر أن يبدأ العمل على توزيع هذه المساعدات فورًا على السكان في شمال القطاع من خلال المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة.
ويعكس هذا الإجراء التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم العاجل للمحتاجين في القطاع، حيث سجّلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبرعات تجاوزت 700 مليون ريال منذ إطلاقها، بمشاركة أكثر من مليوني متبرع.
مما يُذكر أن شمال قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة، مما يجعل هذه المساعدات ضرورية للغاية لمساعدة السكان على تجاوز أزمتهم، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية.