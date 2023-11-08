"الكهرباء" تكشف عن مجموعة حلول وخدمات لمساعدة المشتركين على السداد

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها طوّرت مجموعةً من الحلول والخدمات لمساعدة مشتركيها في سداد المبالغ المستحقّة في وقتها، وتجنب تراكم المديونيات غير المسددة على حساباتهم.
وأشارت إلى أن من أهم هذه الحلول، خدمةَ الفاتورة الثابتة، وخدمة تقسيط الفاتورة بأقساط ميسرة وبدون فوائد لمن يتعذّر عليهم السداد لأسباب مثبتة، وكذلك إتاحة السداد الجزئي "٥٠٪" مرتين في العام الميلادي من خلال القنوات الرقمية للشركة.
وقالت الشركة: إنها ومن خلال تطبيقها وموقعها الإلكتروني، قدّمت لمشتركيها خدمات متطورة توضح فيها نمط الاستهلاك الكهربائي بشكل ساعي، يومي وشهري، كما توفر القدرة على مقارنة الاستهلاك بالعام الماضي، وكذلك مقارنة استهلاكه بالمشتركين المماثلين له في نفس المنطقة والحي.
وأكدت الشركةُ السعودية للكهرباء حرصَها التام على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها في مختلف مناطق المملكة، داعية المشتركين للاستفادة من خدماتها المحدثة عبر تطبيق الكهرباء الجديد "ALKAHRABA".
جاء ذلك في مضمون ردّها على ما نشرته صحيفة "سبق" حول إتاحة السداد الجزئي "٥٠٪" مرتين في العام الميلادي؛ من خلال القنوات الرقمية للشركة.