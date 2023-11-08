"الكهرباء" تكشف عن مجموعة حلول وخدمات لمساعدة المشتركين على السداد

وقالت الشركة: إنها ومن خلال تطبيقها وموقعها الإلكتروني، قدّمت لمشتركيها خدمات متطورة توضح فيها نمط الاستهلاك الكهربائي بشكل ساعي، يومي وشهري، كما توفر القدرة على مقارنة الاستهلاك بالعام الماضي، وكذلك مقارنة استهلاكه بالمشتركين المماثلين له في نفس المنطقة والحي.