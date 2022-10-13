إنجاز جديد.. "جامعة جازان" بالمركز 401 عالميًّا والـ7 سعوديًّا بتصنيف "التايمز العالمي"

ورفع رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها غير المحدود لمنسوبي الجامعة وطلبتها؛ مثمنًا الدعم والمتابعة الذي تحظى به الجامعة من أمير منطقة جازان ونائبه، ومن وزير التعليم.. كما هنّأ منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية، وطلاب وطالبات الجامعة، بتحقيق هذا المنجز التاريخي الذي يتحقق لأول مرة.