إنجاز جديد.. "جامعة جازان" بالمركز 401 عالميًّا والـ7 سعوديًّا بتصنيف "التايمز العالمي"

تُواصل جامعة جازان مسيرة إنجازاتها المتعددة؛ حيث حققت إنجازًا عالميًّا جديدًا، بدخولها لأول مرة في تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات للعام 2023، محققة المركز 401- 500 عالميًّا، والمركز الـ7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.
ورفع رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها غير المحدود لمنسوبي الجامعة وطلبتها؛ مثمنًا الدعم والمتابعة الذي تحظى به الجامعة من أمير منطقة جازان ونائبه، ومن وزير التعليم.. كما هنّأ منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية، وطلاب وطالبات الجامعة، بتحقيق هذا المنجز التاريخي الذي يتحقق لأول مرة.
من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والوكيل المكلف للتطوير وريادة الأعمال الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز، يعكس تميز الجامعة في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، كما أنه نتاج للعمل الكبير والجهود المميزة التي يبذلها جميع منسوبي الجامعة وطلابها تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وخدمةً لمجتمع منطقة جازان الشغوف بالمعرفة والتميز والإبداع.