"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولتَي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذَيْ الربع الخالي والحديثة.
وقالت الهيئة إنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2.920.000 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً في إرساليات (كابلات كهربائية) وردت عبر المنفذ، حيث تم إخفاء المضبوطات داخل تجاويف الكابلات.
وأضافت أنها تمكنت في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 24.400 حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل "عمود الدوران" لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.
وأوضحت "الهيئة" أنه بعد إتمام عمليات الضبط، تمّ التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليه.
وشدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني Zatca.gov.sa 1910@ والرقم الدولي (00966114208417).
وشدّدت على أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.