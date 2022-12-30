"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاجون‎

وأوضحت "الهيئة" أنه بعد إتمام عمليات الضبط، تمّ التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليه.