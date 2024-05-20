ضبط مواطن بسبب رعي 45 متناً من الإبل بمحمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (45) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
من نامية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة بحوزتهم (2150) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي, و(1800) متر مكعب من الحطب المحلي.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.