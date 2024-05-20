ضبط مواطن بسبب رعي 45 متناً من الإبل بمحمية الملك سلمان الملكية

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.