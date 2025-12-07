بدعم سعودي.. مساعدات طبية وغذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وسوريا

وفي اليمن، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته لـ(533) مستفيدًا خلال شهر نوفمبر 2025م، بدعم مباشر من المركز، شملت تركيب وتأهيل أطراف صناعية، وعلاجًا طبيعيًا، واستشارات تخصصية.