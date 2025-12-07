بدعم سعودي.. مساعدات طبية وغذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وسوريا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مشاريعه الطبية والإغاثية في عدد من الدول الشقيقة، ضمن جهوده المستمرة لدعم الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.
وفي اليمن، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته لـ(533) مستفيدًا خلال شهر نوفمبر 2025م، بدعم مباشر من المركز، شملت تركيب وتأهيل أطراف صناعية، وعلاجًا طبيعيًا، واستشارات تخصصية.
وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة (1,887) خدمة، توزعت بين الذكور بنسبة (62%) والإناث (38%)، فيما شكّل النازحون (18%) من المستفيدين، مقابل (82%) من السكان المقيمين.
وفي محافظة حجة، وزّع المركز (3,000) كرتون تمر في مديريتي حيران وميدي، استفاد منها (18,000) فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمنية لعام 2025م، استمرارًا لجهود المملكة في دعم الأمن الغذائي بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي سوريا، وزّع المركز (190) سلة غذائية على النازحين من بلدة بيت جن إلى محافظة ريف دمشق، استفادت منها (190) أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.
وتُجسد هذه المبادرات الإنسانية التزام المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بمسؤوليتها تجاه الشعوب المتضررة، في إطار العمل الإغاثي والتنموي الذي يركّز على التخفيف من المعاناة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.